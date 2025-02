O amor de Cláudio Alegre e Cristiana Jesus e o filho que está a conquistar corações! Não perca os momentos mais ternurentos da família!

O pequeno Guilherme, filho de Cláudio Alegre e Cristiana Jesus, casal mediático do Secret Story, tem encantado todos com a sua fofura e crescido de forma irresistível! A cada aparição nas redes sociais, o menino conquista corações e demonstra o quanto está a crescer rápido.

O amor de Cláudio Alegre e Cristiana Jesus: Uma história de amor que começou na Casa dos Segredos e encantou Portugal! O filho Guilherme de 5 anos tem encantado tudo e todos com a sua ternura! Veja aqui como cresceu!

Cláudio Alegre e Cristiana Jesus conquistaram o público na Casa dos Segredos 6, onde entraram como casal e partilharam momentos inesquecíveis. Desde então, tornaram-se figuras acarinhadas pelos fãs e caras conhecidas do Secret Story.

Casaram em setembro de 2019 e, juntos, deram vida ao pequeno Guilherme, de cinco anos, que tem encantado tudo e todos com a sua fofura. Cristiana tem partilhado os desafios e alegrias da maternidade, e tem revelado momentos ternurentos com o filho e o marido. A chegada de Guilherme transformou as suas vidas e a sua história de amor.

Apesar das críticas que enfrentou por amamentar em público, a ex-concorrente sempre defendeu a sua escolha e inspirou muitas mães ao expor a sua experiência.

Já Cláudio Alegre voltou recentemente a entrar na no Secret Story Desafio Final enquanto Cristiana optou por ficar ao lado do filho, e apoiar o marido cá fora.

Uma história que começou no Secret Story 6 e que, até hoje, continua a apaixonar os seguidores! Veja aqui os melhores momentos do casal com o seu filho Guilherme!