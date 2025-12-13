O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

Veja o antes e depois de Jacques Costa, ex-concorrente do Big Brother 2024, e descubra como mudou ao longo do tempo dentro e fora do reality show da TVI.

Jacques Costa conquistou a atenção dos portugueses durante a sua participação no “Big Brother 2024”, não só pela sua personalidade forte, mas também pela autenticidade com que sempre se mostrou dentro da casa mais vigiada do País. Desde então, o seu percurso tem sido marcado por mudanças visíveis, por dentro e por fora.

Nesta galeria especial, reunimos imagens do antes e depois de Jacques Costa, que mostram a sua evolução ao longo do tempo. Da entrada no reality show da TVI até aos momentos mais recentes, a ex-concorrente revela uma transformação que reflete crescimento pessoal, confiança e uma nova fase da sua vida.

Mais do que uma mudança física, estas imagens espelham também uma pessoa consciente e interventiva, que não hesita em usar a sua voz para se posicionar sobre temas que considera importantes.

Percorra a galeria e veja como Jacques Costa mudou e continua a dar que falar.