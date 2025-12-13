O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

Ao Minuto

16:32
02:49

Liliana lança farpa e Pedro não se deixa ficar: «O rei que faça»

16:04
03:05

Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes

15:19
02:59

Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido

15:09
01:10

Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu

15:00
01:04

Viral na Internet: O momento em que Fábio imita Leandro que está a dar que falar

14:48
01:35

Vídeo dos filhos ou passaporte para a final? Pedro e Marisa definem estratégias para o jogo

14:21
01:43

A sós, Marisa e Pedro trocam festinhas... e provocações picantes!

13:55
00:53

Marisa vira-se contra Leandro para defender Ana: «Sempre com o nome dela na boca!»

13:37
02:52

«Já deve ter ido sem mim...»: Inês faz confissão sobre Dylan

13:10
01:18

Picardias entre Pedro e Leandro não têm fim e Marisa mete-se: «Dois galarós!»

12:18
03:09

«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia

12:16
04:18

Com 250 mil euros na mão, estes seriam os planos de Pedro e Marisa para o futuro

12:15
03:05

«Obrigada, próximo!»: Liliana e Leandro protagonizam coreografia hilariante

12:05
02:14

«Continuo a achar que não posso desabafar contigo e serve tudo para atacar»: Pedro sem paciência para Marisa

11:54
01:26

Em dia de limpezas, o "rei" Leandro vê os "súbditos" ao sol e manda tirada que deixa tudo a rir

11:43
01:15

Há uma concorrente que acabou de ficar livre das limpezas

11:19
03:39

Dizem a Marisa que Leandro nunca iria registar o seu segredo, mas Marisa leva resposta surpreendente do amigo

11:14
03:39

«No domingo, vou-me embora com quase todo o dinheiro da casa»: Leandro conta o que ouviu e deixa Marisa com medo?

10:52
02:59

Depois do funk vem a "poeira": Leandro acorda animado a cantar e a dançar na cama

10:50
01:07

Bom dia, alegria! Leandro começa o dia com dança surpreendente... debaixo dos lençóis

10:37
02:46

Fábio reage a palavras de Liliana: «Vê se desfrutas, tens uma relação em condições agora»

10:13
03:31

«Ela é um milagre da aldeia»: Pedro Jorge cada vez mais perto do segredo de Ana

10:06
03:02

Épico: A mesma concorrente acerta nos segredos de Ana e Marisa

09:51
04:23

Fábio mete as garras de fora?: «Meti o namorado dela daqui para fora e agora...»

09:45
03:35

«Deitar o lixo fora»: A "tradição de Natal" que Fábio associou a Ana e que gerou o caos

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

Veja o antes e depois de Jacques Costa, ex-concorrente do Big Brother 2024, e descubra como mudou ao longo do tempo dentro e fora do reality show da TVI.

Jacques Costa conquistou a atenção dos portugueses durante a sua participação no “Big Brother 2024”, não só pela sua personalidade forte, mas também pela autenticidade com que sempre se mostrou dentro da casa mais vigiada do País. Desde então, o seu percurso tem sido marcado por mudanças visíveis, por dentro e por fora.

Nesta galeria especial, reunimos imagens do antes e depois de Jacques Costa, que mostram a sua evolução ao longo do tempo. Da entrada no reality show da TVI até aos momentos mais recentes, a ex-concorrente revela uma transformação que reflete crescimento pessoal, confiança e uma nova fase da sua vida.

Mais do que uma mudança física, estas imagens espelham também uma pessoa consciente e interventiva, que não hesita em usar a sua voz para se posicionar sobre temas que considera importantes.

Percorra a galeria e veja como Jacques Costa mudou e continua a dar que falar.

Temas: Jacques Costa Big Brother

