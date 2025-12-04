O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Veja as novas imagens de Rute Marques e descubra como a ex-top model e estrela de reality show reinventou a vida 14 anos após deixar a ribalta.

Rute Marques está de volta aos holofotes e as novas imagens mostram uma mulher serena, confiante e plenamente realizada. Longe das passerelles e do ritmo frenético da televisão, a ex-top model e vencedora da Quinta das Celebridades vive hoje uma fase totalmente diferente, marcada por novas paixões e desafios.

Nesta galeria, revisita-se não apenas a Rute Marques que o público conheceu durante as décadas de 1990 e 2000, mas também a mulher que, 14 anos depois de se afastar da ribalta, encontrou um novo caminho como guia turística e anfitriã de experiências culturais para estrangeiros. Entre sorrisos, cumplicidade com quem a recebe e uma energia contagiante, Rute Marques mostra que a reinvenção é possível em qualquer fase da vida.

Cada fotografia revela um pouco desta transformação: o brilho de quem se reencontrou, a calma de quem vive ao seu ritmo e a paixão com que abraça cada “tour”, cada conversa e cada história partilhada. Rute Marques continua a ser reconhecida nas ruas e continua, sobretudo, a surpreender.