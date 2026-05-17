O antes e depois que está a dar que falar! Rita Almeida passa por transformação física impressionante

A ex-concorrente do Secret Story 8 falou abertamente sobre a sua impressionante transformação física.

Rita Almeida, ex-concorrente do Secret Story 8, surpreendeu os seguidores ao partilhar, na passada sexta-feira, 15 de março, uma notável transformação física, conquistada sem qualquer acompanhamento profissional.

A jovem admitiu que fevereiro e março foram meses complicados, marcados por descuido alimentar e treinos irregulares. Em vez de se culpabilizar, usou esse período como ponto de viragem: apostou no cardio e passou a frequentar a ecopista com regularidade, num processo que acabou por ser tão mental quanto físico.

Sem dietas restritivas nem privações, Rita garantiu que a felicidade esteve sempre em primeiro lugar, com espaço para chocolates, jantares fora e os habituais domingos em família à mesa. Para a ex-concorrente, a fórmula foi simples: equilíbrio, foco e respeito pelo próprio tempo.