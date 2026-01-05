O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

Soraia Sousa é um fenómeno da internet e tem fotografias arrasadoras online.

Soraia é atriz e apaixonada por desafios. Determinada e resiliente, orgulha-se de nunca desistir e de puxar pelos outros para que ninguém fique para trás.

Praticante de artes marciais e desportos de combate, está habituada a dar tudo em provas físicas, mas admite que o inverno e as noites mal dormidas vão ser obstáculos.

Fã da simplicidade, adora andar de cara lavada, mais uma vantagem que encontra na vida de recruta! Precisa de momentos a sós para recarregar energias, mas garante que não vai dizer "não" a nenhum desafio. Promete trazer garra, disciplina e espírito de equipa à Primeira Companhia.