O calor chegou e esta finalista do Secret Story tem os melhores looks para os dias de verão

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Com um estilo cada vez mais comentado, Inês Gama volta a dar que falar pelos looks de verão cheios de versatilidade e tendência que prometem inspirar todos os fãs de moda.

Inês Gama tem vindo a destacar-se não só pela relação com Dylan Fonte, mas também pelo seu enorme sentido de estilo. A jovem aposta em looks frescos, modernos e cheios de personalidade, provando que sabe adaptar-se às tendências sem perder a sua identidade.

Dos conjuntos mais descontraídos e leves às produções mais elegantes e arrojadas, a versatilidade das suas escolhas faz dela uma verdadeira inspiração para os dias quentes. Com combinações perfeitas para diferentes ocasiões, há um detalhe em comum: são looks de verão que qualquer pessoa vai querer recriar.

Temas: Inês Gama

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