O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Veja todas as imagens do casamento de Dylan e Vera.

Dylan e Vera foram os protagonistas do primeiro casamento desta edição do Secret Story - Casa dos Segredos e também do primeiro beijo, que já está viral.

Tudo aconteceu esta quinta-feira, noite de festa na casa mais vigiada do País, mas não foi uma festa qualquer, foi um casamento em que todos se vestiram a rigor.

Por escolha de Bruno, chefe de limpezas da casa, Dylan e Vera foram os noivos. Inês foi a madrinha da noiva e Sandro o celebrante do casamento.

O momento culminou com muitos beijos na boca apaixonados entre Dylan e Vera, que deixaram os colegas de boca aberta. Percorra a galeria de fotografias e veja todas as imagens!