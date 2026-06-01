O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

Catarina Miranda entrou na casa do Secret Story - Desafio Final e colocou fim à relação com Afonso Leitão

O confronto mais aguardado do Secret Story – Desafio Final acabou em lágrimas, acusações e um namoro destruído.

Catarina Miranda cruzou a porta da casa mais vigiada do País no passado domingo, dia 30 de maio, com um único objetivo: confrontar Afonso Leitão sobre as alegadas mensagens comprometedoras que garante ter descoberto nos últimos dias e terminar a relação, independentemente da resposta do concorrente às acusações.