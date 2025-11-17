O dia de Cristina Ferreira em 10 imagens. E João Monteiro faz parte delas

Veja as fotografias inéditas partilhadas por Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira partilhou no Instagram uma seleção de 10 imagens que marcaram aquilo que descreveu como «uma segunda-feira fora da norma».

Numa legenda carregada de nostalgia, destacou a sexta fotografia, onde surgem elementos que lhe evocam memórias de infância: «da porta da minha avó, e da água bebida num púcaro de alumínio».

A apresentadora refletiu ainda sobre a importância dos primeiros anos de vida, afirmando ter «cada vez mais a certeza que os nossos primeiros 10 anos nos moldam o futuro».

Na última imagem vê-se João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, no que parece ser uma das ruas da Ericeira, local onde ambos costumam caminhar.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da segunda-feira da apresentadora.