O fenómeno «Pipy»: A bruma íntima de Cristina Ferreira conquista o carnaval dos portugueses

O mais recente sucesso de Cristina Ferreira, a bruma íntima Pipy tornou-se num verdadeiro sucesso que chegou até às ruas neste Carnaval. Veja aqui a reação da apresentadora!

«Pipy» saiu à rua: O Pipy, bruma íntima da apresentadora Cristina Ferreira, tornou-se inspiração para os disfarces deste carnaval!

Fenómeno deste carnaval: A apresentadora recebeu inúmeras mensagens e partilhou o que sentiu ao ver inúmeros portugueses inspirados no seu novo sucesso.

O mais recente sucesso de Cristina Ferreira, a bruma íntima Pipy, ultrapassou as expectativas e tornou-se num verdadeiro fenómeno que chegou até às ruas neste Carnaval.

A apresentadora da TVI partilhou algumas imagens e mensagens que recebeu dos seus seguidores que decidiram brincar com o Pipy e transformá-lo num dos disfarces mais inesperados do carnaval português.

O «Pipy» vira sensação no Carnaval

Através do Instagram, Cristina Ferreira mostrou-se surpreendida e orgulhosa com a criatividade do público: «Deixa-me muito orgulhosa a quantidade de brincadeiras que já se fez com o Pipy este Carnaval.»

Em várias partes do país utilizaram o nome e o conceito do Pipy para criar máscaras e acessórios humorísticos, que tornaram a marca num dos temas mais comentados no carnaval.