O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

Liliana tem sido uma das concorrentes mais comentadas do «Secret Story» e fora da casa continua a dar que falar. A jovem soma elogios com registos ousados e sensuais, que revelam a sua autoconfiança e espírito irreverente.

Liliana tem 23 anos e é de Lousada. Licenciada em Psicologia, mas virada para a área corporativa, prefere liderança e saúde do trabalhador ao lado clínico.

Vaidosa e vistosa, admite que também adora estética e sonha tirar um curso de extensões de cabelo. Na galeria acima, encontra as fotografias mais sensuais da concorrente.

Passou grande parte da infância com os avós e viveu num colégio interno onde sofreu bullying. Ultrapassar este desafio tornou-a perseverante e determinada. Explosiva e impulsiva, não tem medo de mostrar o que sente.

Liliana foi pedida em casamento em direto!

Já está no ar a nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira aos comandos. E não podia começar de forma mais surpreendente e inédita, com um pedido de casamento em direto para todos verem.

Os protagonistas deste momento surpreendente são Liliana e Zé Pedro, um casal que vive assim um momento marcante da sua história de amor, com um pedido de casamento numa gala de estreia de um Reality-show, em direto para milhares de pessoas.

Mas como nem tudo são rosas, Zé acabou por ficar à porta e só Liliana vai entrar na casa mais vigiada do País, por decisão da soberana Voz.

No entanto, apesar de não ser concorrente, Zé é agora dos nomes mais falados do momento, por ver a noiva cada vez mais próxima de outro concorrente lá dentro, Fábio.

Liliana já esclareceu que apenas vê Fábio como um amigo e que se sente «em casa» com ele, mas a proximidade e momentos íntimos constantes dos dois deixam dúvidas.

Zé esteve presente no Última Hora e Diário do Secret Story, na tarde desta quarta-feira e viu algumas imagens dos dois, mostrando-se incomodado com a situação.