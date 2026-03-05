O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois de Sara, concorrente do Secret Story.

Antes de entrar na Casa do Secret Story 10, Sara já se destacava pela imagem cuidada e pela postura confiante. Esteticista de profissão, assume-se como uma mulher vaidosa, organizada e muito exigente consigo própria.

Vive com o filho e com a mãe e garante que a família é um dos pilares mais importantes da sua vida. Durante 11 anos praticou ballet, uma experiência que diz ter moldado a sua disciplina e o espírito competitivo.

Há quem a considere arrogante, mas Sara prefere definir-se como uma pessoa direta e sem papas na língua. Intensa e determinada, entra no Secret Story com um objetivo claro: ser protagonista e não passar despercebida dentro da Casa.

Nas redes sociais, partilhou vários desabafos sobre a época de vida em que era considerada "muito magra" e que chegou a sofrer de bullying. Veja tudo na galeria acima.