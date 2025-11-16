O look arrasador e único de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

Cristina Ferreira está deslumbrante em mais uma gala do Secret Story 9, com um elegante vestido em tons lavanda. A peça destacou-se pelo corte assimétrico, pelos drapeados que valorizam a silhueta e pela capa num dos ombros, que acrescentou movimento e glamour ao conjunto.
Com maquilhagem luminosa e cabelo ondulado num estilo moderno e natural, o visual manteve-se equilibrado e sofisticado. Os acessórios foram discretos, permitindo que o vestido fosse o grande protagonista da noite.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look arrasador de Cristina Ferreira na gala do Secret Story 9.