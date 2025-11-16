O look arrasador e único de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

Cristina Ferreira está deslumbrante em mais uma gala do Secret Story 9.

Cristina Ferreira está deslumbrante em mais uma gala do Secret Story 9, com um elegante vestido em tons lavanda. A peça destacou-se pelo corte assimétrico, pelos drapeados que valorizam a silhueta e pela capa num dos ombros, que acrescentou movimento e glamour ao conjunto.

Com maquilhagem luminosa e cabelo ondulado num estilo moderno e natural, o visual manteve-se equilibrado e sofisticado. Os acessórios foram discretos, permitindo que o vestido fosse o grande protagonista da noite.

