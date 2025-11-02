O look de Cristina Ferreira que mereceu um rasgado elogio do seu melhor amigo

Cristina Ferreira está radiante em mais uma gala do Secret Story. E o look está a receber rasgados elogios. E até o melhor amigo da apresentadora comentou…

Cristina Ferreira está em destaque em mais uma gala do Secret Story. A gala é das mil e uma noites e a apresentadora vestiu-se a rigor. «A Voz segredou-me que hoje na gala há uma lâmpada mágica. Até tenho medo!», partilhou Cristina, revelando um conjunto de imagens da noite.

As fotografias, publicadas no Instagram oficial de Cristina, estão a receber muitos elogios. E até o melhor amigo de Cristina – Rubinho Correia – comentou. «Estás na fase mais bonita de sempre…»

