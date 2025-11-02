O look de Cristina Ferreira que mereceu um rasgado elogio do seu melhor amigo

Ao Minuto

00:53
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

00:50
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

00:40
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
02:05

Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim

00:38
Mariana entra em estúdio de forma efusiva e abraça Rui (e não só) com todas as forças
04:23

Mariana entra em estúdio de forma efusiva e abraça Rui (e não só) com todas as forças

00:28
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

00:24
Prova da imunidade já tem vencedora. E há consequências para atribuir. Veja tudo
07:28

Prova da imunidade já tem vencedora. E há consequências para atribuir. Veja tudo

00:14
Mariana ainda tem um poder: Quem deve ir à prova da imunidade? Saiba tudo
01:42

Mariana ainda tem um poder: Quem deve ir à prova da imunidade? Saiba tudo

00:12
Viral: O abraço longo e apertado de Marisa Susana a Bruno na salvação
05:08

Viral: O abraço longo e apertado de Marisa Susana a Bruno na salvação

00:11
Euforia e emoção. Esta foi a concorrente expulsa na última gala so Secret Story

Euforia e emoção. Esta foi a concorrente expulsa na última gala so Secret Story

00:08
Pedro é salvo, mas no regresso à casa só um concorrente se levanta para o receber
03:16

Pedro é salvo, mas no regresso à casa só um concorrente se levanta para o receber

00:07
Liliana confessa estar de pé atrás na relação com Fábio: «Às vezes tem alguns comentários que...»

Liliana confessa estar de pé atrás na relação com Fábio: «Às vezes tem alguns comentários que...»

00:06
O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
03:29

O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

23:45
Após imagens, Cristina Ferreira confronta Leandro sobre Marisa: «O coraçãozinho está a bater mais forte?»
04:58

Após imagens, Cristina Ferreira confronta Leandro sobre Marisa: «O coraçãozinho está a bater mais forte?»

23:39
Bruna Gomes implacável com Ana: «Perdeu-se totalmente, dali para a frente só para trás»
02:49

Bruna Gomes implacável com Ana: «Perdeu-se totalmente, dali para a frente só para trás»

23:36
Bruna anuncia desejo para Ana e Liliana lança farpa: «Historinha da carochinha»
03:46

Bruna anuncia desejo para Ana e Liliana lança farpa: «Historinha da carochinha»

23:32
Dylan faz convite irrecusável a Inês. E a resposta surpreende todos
01:50

Dylan faz convite irrecusável a Inês. E a resposta surpreende todos

23:28
Fábio e Liliana assistem às imagens da semana e já falam em namoro: «Estamos no bom caminho»
09:06

Fábio e Liliana assistem às imagens da semana e já falam em namoro: «Estamos no bom caminho»

23:17
Ana e Liliana aos gritos uma com a outra: «Estás na Casa dos Segredos parece que vens para o Love on Top»
03:03

Ana e Liliana aos gritos uma com a outra: «Estás na Casa dos Segredos parece que vens para o Love on Top»

23:16
Ana acusa Liliana de «jogo muito baixo». Os ânimos exaltam-se e Dylan grita: «Não te faças de totó»
03:25

Ana acusa Liliana de «jogo muito baixo». Os ânimos exaltam-se e Dylan grita: «Não te faças de totó»

23:11
Após verem as imagens mais tensas, Mariana atira: «Fui cheirá-la melhor a ver se ela desanda daqui para fora»
03:42

Após verem as imagens mais tensas, Mariana atira: «Fui cheirá-la melhor a ver se ela desanda daqui para fora»

23:06
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

22:48
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

22:46
É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

22:44
Flávio Furtado faz confissão sobre noite polémica no Secret Story: «Parei na autoestrada»
02:22

Flávio Furtado faz confissão sobre noite polémica no Secret Story: «Parei na autoestrada»

22:42
Viral: Mariana insiste para trocar desejo e delira ao saber que não se realiza. Já Ana Cristina…
02:42

Viral: Mariana insiste para trocar desejo e delira ao saber que não se realiza. Já Ana Cristina…

O look de Cristina Ferreira que mereceu um rasgado elogio do seu melhor amigo

  • Ontem às 22:19
O look de Cristina Ferreira que mereceu um rasgado elogio do seu melhor amigo - Big Brother
Cristina Ferreira está radiante em mais uma gala do Secret Story. E o look está a receber rasgados elogios. E até o melhor amigo da apresentadora comentou…

Cristina Ferreira está em destaque em mais uma gala do Secret Story. A gala é das mil e uma noites e a apresentadora vestiu-se a rigor. «A Voz segredou-me que hoje na gala há uma lâmpada mágica. Até tenho medo!», partilhou Cristina, revelando um conjunto de imagens da noite.

As fotografias, publicadas no Instagram oficial de Cristina, estão a receber muitos elogios. E até o melhor amigo de Cristina – Rubinho Correia – comentou. «Estás na fase mais bonita de sempre…»

Percorra a galeria e veja as imagens.

Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

31 out, 16:38
Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween

Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween

31 out, 16:08
Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

31 out, 12:59
Claúdia Nayara conhece família de Fábio, do Secret Story

Claúdia Nayara conhece família de Fábio, do Secret Story

31 out, 11:24
Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

31 out, 09:57
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

31 out, 09:41
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
02:05

Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim

Há 1h e 43min
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Há 3h e 17min
O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
03:29

O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Há 2h e 17min
Discussão com Liliana passou dos limites? Bruno recebe alerta da Voz e ignora
06:15

Discussão com Liliana passou dos limites? Bruno recebe alerta da Voz e ignora

Ontem às 11:30
O encontro a sós mais aguardado numa gala «de cortar a respiração»: Isto é tudo o que pode esperar

O encontro a sós mais aguardado numa gala «de cortar a respiração»: Isto é tudo o que pode esperar

Ontem às 19:33
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Há 1h e 33min
Euforia e emoção. Esta foi a concorrente expulsa na última gala so Secret Story

Euforia e emoção. Esta foi a concorrente expulsa na última gala so Secret Story

Há 2h e 12min
Liliana confessa estar de pé atrás na relação com Fábio: «Às vezes tem alguns comentários que...»

Liliana confessa estar de pé atrás na relação com Fábio: «Às vezes tem alguns comentários que...»

Há 2h e 16min
É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Há 3h e 37min
“Na fase mais bonita de sempre”. Grande amigo de Cristina Ferreira dedica-lhe mensagem especial

“Na fase mais bonita de sempre”. Grande amigo de Cristina Ferreira dedica-lhe mensagem especial

Há 3h e 44min
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Há 1h e 33min
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Há 1h e 55min
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Há 3h e 35min
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Cristina Ferreira mostra carro de noivos e recebe ‘onda de amor’: «Parabéns, sejam sempre muito felizes»

Cristina Ferreira mostra carro de noivos e recebe ‘onda de amor’: «Parabéns, sejam sempre muito felizes»

Ontem às 19:59
Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

1 nov, 20:15
Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

1 nov, 18:21
Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

1 nov, 16:47
Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

1 nov, 11:22
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Há 1h e 30min
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Há 3h e 17min
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Liliana Almeida: "É visto como alguém que só pode estar a preparar um golpe"

Liliana Almeida: "É visto como alguém que só pode estar a preparar um golpe"

1 nov, 13:55
"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

1 nov, 08:41
