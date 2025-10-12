O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

Veja o look deslumbrante de Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira está deslumbrante em mais uma gala do Secret Story. A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI escolheu um vestido azul, cai-cai, com botões dourados.

O vestido, com um corte justo que realça a silhueta de Cristina, combina a simplicidade do tecido e o toque sofisticado dos detalhes metálicos.

O resultado foi uma fusão perfeita entre o casual e o glamoroso, traduzindo na perfeição o estilo confiante e autêntico da apresentadora.

Para completar o visual, Cristina optou por acessórios discretos, deixando o vestido ser o verdadeiro protagonista da noite.

O cabelo solto, num penteado natural, e a maquilhagem luminosa reforçaram a ideia de uma elegância descomplicada — moderna, feminina e com personalidade.