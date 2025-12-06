«O mais esperado aconteceu»: Marisa Susana partilha reencontro com a família e as imagens são emocionantes

Marisa Susana mostrou o reencontro com o marido e os filhos que vivem na Alemanha.

Após uns dias em Portugal depois de ser expulsa do Secret Story 9, Marisa Susana regressou à Alemanha onde vive com o marido e os filhos e mostrou o reencontro tão especial.

«Depois de 2 meses e 10 dias intensos, finalmente o momento mais esperado aconteceu. O reencontro. O abraço. A energia da família completa outra vez», escreveu no Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Não há palco, gala ou luzes que se comparem a isto, o aconchego de casa, o sorriso dos nossos, o amor que nos espera sempre».



«Obrigada à minha família por todo o apoio, orgulho e paciência ao longo desta aventura. Vocês são o meu porto seguro. Agora sim… coração completo e carregado para os próximos capítulos! Família unida, o melhor troféu de todos», rematou.

