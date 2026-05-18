O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

A ‘Cadeira Quente’ do Secret Story - Desafio Final terminou em caos total depois de Liliana Oliveira perder completamente a calma com Pedro Jorge.

Na cadeira quente após a gala do Secret Story - Desafio Final, o ambiente explodiu com uma forte discussão entre Pedro Jorge e Liliana.

A concorrente dirigiu várias acusações ao jogo do colega, levando-o a responder e a acusá-la também de ter segundas intenções na sua abordagem: «A Liliana é a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos e a querer brincar comigo».

Ao ouvir os comentários, Liliana perde as estribeiras, levanta-se em lágrimas e tenta atirar-se a Pedro Jorge, tendo de ser separada por Bruno Simão e João Ricardo.