O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

Veja o look natalício da apresentadora.

Na gala em que se inaugurou a decoração de Natal do Secret Story 9, Cristina Ferreira apresentou-se com um look perfeitamente alinhado com o espírito festivo da noite.

A escolha recaiu sobre um vestido vermelho vibrante, de corte elegante e com capa integrada, criando um visual sofisticado e impactante.

O tom vivo do vestido destacou-se entre as árvores nevadas e as luzes natalícias do estúdio, reforçando a harmonia entre a apresentadora e o cenário.

Com maquilhagem luminosa e acessórios discretos, Cristina completou um look que une glamour, modernidade e o charme característico da época, tornando-se um dos grandes destaques da gala.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look deslumbrante de Cristina Ferreira.