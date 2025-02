O que é feito de Sofia Sousa, a mãe guerreira? Anel misterioso revela notícia bombástica. Veja as imagens

Sofia Sousa, a mãe guerreira, vive uma fase feliz. Veja as imagens que revelam que tem uma notícia bombástica na vida pessoal

Sofia Sousa foi uma das mais populares concorrentes de reality shows. Atualmente está afastada das luzes da ribalta, mas, mesmo assim, os fãs continuam a alimentar muita curiosidade sobre ela. E parece que a «mãe guerreira», como ficou conhecida na Casa dos Segredos, tem uma novidade bombástica na sua vida.

É que Sofia Sousa partilhou uma fotografia de duas mãos juntas, ambas com anéis de compromisso. Na referida imagem em que se vê a mão de Sofia com um anel de noivado, a ex-concorrente acrescentou dois emojis, que se traduzem em emoção e em amor. Irá Sofia Sousa subir ao altar em breve?

Certo é que a identidade de quem conquistou o seu coração permanece em segredo.

Sofia Sousa saltou para as luzes da ribalta em 2013, ao participar na Casa dos Segredos 4. Quando entrou no Secret Story, Sofia já era mãe de Yasmin Dafne, filha de Tierry Vilson.

Sofia Sousa participou ainda no Desafio Final 3, que venceu, e no Big Brother- Duplo impacto, onde ficou em quarto lugar. Sofia viveu também um romance muito mediático com Diogo Marcelino.

Percorra a galeria e veja a imagem apaixonada partilhada por Sofia Sousa.