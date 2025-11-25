«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

Maria Botelho Moniz aproveita férias nas Maldivas com a família, após um verão sem descanso, antes de regressar para apresentar A Primeira Companhia em janeiro.

Maria Botelho Moniz está finalmente a desfrutar de uns dias de descanso nas Maldivas, acompanhada por Pedro Bianchi Prata e pelo filho Vicente, depois de um verão sem férias devido à apresentação do Big Brother Verão. A apresentadora partilhou uma sequência de fotografias em família nas Maldivas com a legenda «O verão que não tivemos ❤️🐠», assinalando este momento de pausa antes de regressar à televisão para conduzir A Primeira Companhia, que estreia já a 1 de janeiro de 2026 na TVI.