Ao Minuto
13:29
02:38
Daniela acusa Leomarte e Flávia de traçarem plano para a ignorar e revela: «Houve uma situação»
12:57
01:13
Ariana mostra dificuldade em sobressair: «Já têm os atritos deles e nós ficamos ali a olhar»
12:40
Com Ariana no Desafio Final, Diogo diverte-se na noite rodeado de mulheres. E as imagens não mentem
11:25
04:41
«És muito básico»: Diana Dora e Afonso discutem fortemente e Leomarte volta a "desmaiar"
11:05
Polémica instalada. Diogo Alexandre sai em defesa de Leomarte e 'expõe' Daniela Santo: «Mesmo que possa doer...»
10:22
Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis
01:40
03:30
Pedro Jorge e Leandro 'lavam roupa suja' em confronto explosivo: «Estavam em jogo 250 mil euros!»
01:30
03:38
Afonso ataca Sara e o caos instala-se: «Tentaste ser uma cópia barata da Catarina Miranda»
00:40
03:38
Confetis e «desmaios». Daniela Santo e Leomarte pegam-se na Cadeira Quente: «Já começou o teu circo?»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Daniela acusa Leomarte e Flávia de traçarem plano para a ignorar e revela: «Houve uma situação»
Há 4 min
Ariana mostra dificuldade em sobressair: «Já têm os atritos deles e nós ficamos ali a olhar»
Há 36 min
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a "confrontar-se" na TVI. E o motivo envolve Afonso Leitão
Há 53 min
Com Ariana no Desafio Final, Diogo diverte-se na noite rodeado de mulheres. E as imagens não mentem
Há 53 min
Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»
Há 1h e 43min
«És muito básico»: Diana Dora e Afonso discutem fortemente e Leomarte volta a "desmaiar"
Há 2h e 8min
Mais Vistos
Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10
Ontem às 18:28
Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10
25 abr, 01:27
Notícias
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a "confrontar-se" na TVI. E o motivo envolve Afonso Leitão
Há 53 min
Com Ariana no Desafio Final, Diogo diverte-se na noite rodeado de mulheres. E as imagens não mentem
Há 53 min
Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»
Há 1h e 43min
Jéssica usou o vestido mais cobiçado de sempre na final do Secret Story 10. Descobrimos o preço e onde o pode comprar
Há 2h e 8min
Opinião
Catarina arrasa Afonso: «Se ele fosse realmente um bom jogador, não ia contra os mais fracos»
Ontem às 17:46
Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»
Ontem às 00:28
Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender
23 abr, 18:31
EXCLUSIVOS
03:58
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
Ontem às 17:32
01:20
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
Ontem às 10:10
03:00
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
20 abr, 19:39
05:16
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
20 abr, 18:20
FORA DA CASA
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a "confrontar-se" na TVI. E o motivo envolve Afonso Leitão
Há 53 min
Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»
Há 1h e 43min
Jéssica usou o vestido mais cobiçado de sempre na final do Secret Story 10. Descobrimos o preço e onde o pode comprar
Há 2h e 8min
Após sair do Secret Story, Liliana mostra-se em casa com a família. E o lar luxuoso chama a atenção
Ontem às 18:33
TVI Reality
Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis
Há 3h e 11min
Em choque, Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora do Secret Story: «Mentiras. A única coisa que falta...»
Ontem às 15:03
02:58
Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam
Ontem às 00:50
Outros Sites
Em tronco nu, Francisco Macau revela mudança drástica: "2025 foi um ano muito pesado para mim"
Ontem às 10:19
selfie
Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão
Ontem às 00:09
selfie
Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"
26 abr, 23:18
selfie