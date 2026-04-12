O vestido que Eva usou na primeira gala não era a estrear. Há uma foto que o prova e o motivo é emocionante

Há uma foto de 2021 que Eva provavelmente nunca esqueceu. E foi ela que ditou o look da noite de estreia do Secret Story 10.

Eva partilhou com as colegas de casa que o vestido rosa da primeira gala não era novo. Tinha sido usado no seu baile de finalistas, numa noite que ficou marcada por um detalhe especial: quem escolheu o vestido foi a irmã. Eva confessou que o rosa nunca tinha sido a sua cor preferida, mas a felicidade que viu no rosto da irmã ao ver aquele vestido foi razão suficiente para ceder.

E valeu a pena. Nessa noite de 2021, Eva foi eleita rainha da pista de dança. Toda a gente a chamava de Barbie, com o vestido cor-de-rosa, os sapatos brilhantes e um brilho que claramente não passava despercebido.

A memória ficou guardada. E quando chegou o momento de se preparar para entrar na casa mais vigiada do País, Eva sabia exatamente o que queria levar. O vestido voltou a brilhar, desta vez à frente de câmaras e de todo o País.