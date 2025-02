Alice Alves, apresentadora do Secret Story, marcou a sua presença na Gala dos 32 da TVI.

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abre as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Alice Alves arrasou na passadeira vermelha com ousadia e glamour, usando um belíssimo e decotado vestido preto!