Ousadia nas pernas: Cristina Ferreira aposta em calças-joia e dá nas vistas

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Clássica… mas com um twist: Cristina Ferreira surpreende com calças-joia na gala deste domingo do Secret Story

Na gala deste domingo de Secret Story, Cristina Ferreira voltou a provar por que continua a ser uma referência de estilo em televisão. Desta vez, a apresentadora apostou num visual que equilibra na perfeição o clássico e o irreverente.

O grande destaque do look foram, sem dúvida, as calças brilhantes, verdadeiras “calças-joia” que captaram todos os olhares em estúdio e nas redes sociais. Com um efeito luminoso e arrojado, a peça trouxe uma dimensão ousada ao conjunto, elevando-o a outro nível.

Para contrastar com esta escolha mais audaz, Cristina combinou as calças com um blazer de corte clássico, criando um jogo de estilos que resulta numa imagem sofisticada, mas ao mesmo tempo moderna e inesperada.

Percorra a galeria e veja as imagens

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