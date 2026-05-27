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Pareciam amigos para a vida, mas não: As maiores amizades quebradas dentro e fora de um Reality-show

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Recorde as amizades dos realities que pareciam inquebráveis, mas não foram.

Os reality-shows portugueses foram palco de amizades muito fortes ao longo dos anos, mas muitas delas acabaram por não resistir à pressão mediática, aos conflitos e à exposição pública.

Entre os casos mais comentados estão Catarina Miranda e Sérgio Duarte, Leomarte e Daniela Santo, Nufla e Daniela Santo, Gabriel Sousa e Margarida Castro, Marisa Susana e Pedro Jorge, Leandro e Pedro Jorge, Marcia Soares e Francisco Monteiro e Bruno Savate e Luís Gonçalves.

Todas estas relações foram acompanhadas de perto pelo público, sobretudo através das redes sociais e programas de comentário, tornando-se exemplos de como as ligações criadas em reality-shows podem mudar rapidamente fora da casa.

Entre afastamentos, desilusões e polémicas, estas amizades marcaram o universo dos reality-shows portugueses e continuam a gerar curiosidade entre os fãs. Percorra a galeria e veja as imagens. 

Temas: Catarina Miranda Sérgio Duarte Gabriel Sousa Margarida Castro Amizades

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