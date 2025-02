Parou tudo! O detalhe inesperado no look de Flávio Furtado que fez parar a passadeira vermelha

A ousadia do look de Flávio Furtado não passou despercebido e gerou reações imediatas. Mas algo inesperado aconteceu na red carpet da Gala da TVI que deixou todos espantados!

Flávio Furtado já nos habituou a looks arrojados nas galas do Big Brother, mas no passado sábado, 22 de fevereiro, voltou a surpreender na gala de aniversário da TVI. O comentador e apresentador destacou-se na passadeira vermelha com um visual irreverente e cheio de brilho, que não deixou ninguém indiferente!

Dono de um estilo único e sempre inovador, Flávio apareceu deslumbrante num fato verde escuro de lantejoulas, combinado com uma camisa preta clássica.

No entanto, o detalhe que realmente chamou a atenção foram os seus sapatos – igualmente revestidos de lantejoulas, a condizer com o fato! Uma escolha ousada e meticulosamente pensada, provando que a criatividade e a irreverência fazem parte da sua assinatura de estilo.

A ousadia do look não passou despercebida e gerou reações imediatas. Os fãs elogiaram a coragem e originalidade de Flávio Furtado, e reforçaram o seu estatuto de ícone de moda e irreverência na televisão portuguesa.

Com um estilo sempre à frente do tempo, Flávio Furtado continua a ditar tendências e a surpreender a cada evento.

