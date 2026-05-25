Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Rui Pinheiro conquistou muitos fãs no “Big Brother 2021” graças ao físico musculado e aos abdominais definidos, mas nem sempre teve esta imagem. O ex-concorrente mostrou nas redes sociais um impressionante antes e depois, revelando que já teve vários quilos a mais.

Numa publicação antiga, Rui falou sobre uma fase difícil da sua vida, quando terminava o curso de Direito e não se sentia realizado: “Só sabia viver com meio copo de whiskey na mão! A minha vida era de noite, ir a festas, festivais (…) meio ébrio, meio alienado!”, confessou.

Hoje, a realidade é bem diferente. Rui Pinheiro dedica-se ao seu negócio como personal trainer, trabalha na área que gosta e já ajudou muitas pessoas a mudarem de vida através do exercício físico e da motivação diária.