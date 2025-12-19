Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Lembra-se do primeiro vencedor do Secret Story? Saiba o que é feito de António Queirós

António Queirós marcou a memória dos portugueses ao vencer a primeira edição da Casa dos Segredos, em 2010. Natural de uma pequena aldeia do Norte do país, o concorrente de Baião conquistou o público ao longo do programa, mas foi o seu segredo, «tenho uma casa de alterne», que mais surpreendeu os espectadores.

António Queirós afastou-se dos holofotes e seguiu um percurso discreto. Atualmente, o ex-concorrente é dono de um negócio de queijos e enchidos.