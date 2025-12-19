Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Ao Minuto

22:56
Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!» - Big Brother
01:41

Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»

22:43
«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem - Big Brother
02:22

«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem

22:41
Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível» - Big Brother
02:22

Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível»

22:28
Afinal, Liliana foi ou não empurrada por Fábio? Pedro acha que sim e a gritaria reina na casa - Big Brother
01:30

Afinal, Liliana foi ou não empurrada por Fábio? Pedro acha que sim e a gritaria reina na casa

22:24
A ferver! Frase polémica de Liliana sobre Marisa leva as duas aos gritos: «Baixaria (....) Tu não vales nada» - Big Brother
03:51

A ferver! Frase polémica de Liliana sobre Marisa leva as duas aos gritos: «Baixaria (....) Tu não vales nada»

22:16
Frase da Voz instala o caos entre os concorrentes. E o acusado? É Leandro - Big Brother
01:48

Frase da Voz instala o caos entre os concorrentes. E o acusado? É Leandro

22:14
«Lá fora não tem amigos. Amigos como ele, nem eu queria»: Frase de Marisa sobre Fábio leva Pedro a ser julgado - Big Brother
02:56

«Lá fora não tem amigos. Amigos como ele, nem eu queria»: Frase de Marisa sobre Fábio leva Pedro a ser julgado

22:06
Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos - Big Brother
03:01

Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos

22:04
Inês é surpreendida por uma mensagem do exterior e não contém as lágrimas - Big Brother
03:14

Inês é surpreendida por uma mensagem do exterior e não contém as lágrimas

21:58
«Aproveitou-se da tua fragilidade?»: Pedro questiona Marisa sobre Leandro - Big Brother
05:09

«Aproveitou-se da tua fragilidade?»: Pedro questiona Marisa sobre Leandro

20:03
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter» - Big Brother
04:11

Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»

19:58
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos? - Big Brother
04:49

«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

19:42
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora - Big Brother
04:35

«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

19:40
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente - Big Brother
06:05

Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente

19:27
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem - Big Brother
03:07

«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem

19:19
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana - Big Brother
04:52

«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

18:59
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo - Big Brother
06:51

Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo

18:41
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece - Big Brother
04:32

Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

18:28
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage - Big Brother
06:03

"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

18:10
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque - Big Brother
03:47

Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque

18:09
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes - Big Brother
03:47

Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes

16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
01:07

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
03:26

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

15:53
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
06:10

A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»

14:55
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
07:07

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

  • Secret Story
  • Há 3h e 28min
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1 - Big Brother
Lembra-se do primeiro vencedor do Secret Story? Saiba o que é feito de António Queirós

António Queirós marcou a memória dos portugueses ao vencer a primeira edição da Casa dos Segredos, em 2010. Natural de uma pequena aldeia do Norte do país, o concorrente de Baião conquistou o público ao longo do programa, mas foi o seu segredo,  «tenho uma casa de alterne», que mais surpreendeu os espectadores.

António Queirós afastou-se dos holofotes e seguiu um percurso discreto. Atualmente, o ex-concorrente é dono de um negócio de queijos e enchidos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e descubra o antes e depois do vencedor do Secret Story 1.

