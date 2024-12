Pedro Crispim celebra aniversário com festa de arromba, cheia de caras conhecidas. Veja as imagens!

Pedro Crispim deu uma festa de arromba para celebrar o seu aniversário, na companhia de muitas caras conhecidas.

No Instagram, o atual comentador do Secret Story, partilhou as fotografias da festa, onde primou o brilho, glamour e a elegância, em tons de preto e dourado.

Nas imagens podemos ver caras bem conhecidas como é o caso de Márcia Soares, também comentadora e ex-concorrente do Big Brother, o apresentador e comentador Zé Lopes, a colega Merche Romero, mas também Mónica Jardim, Ana Arrebentinha, Ana Barbosa, entre outros.

