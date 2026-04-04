Ao Minuto
00:49
04:21
Diogo faz revelação inesperada sobre o futuro com Ariana fora da casa: «Dou-lhe metade do prémio se...»
00:42
03:43
Furiosa, Eva põe Diogo em cheque durante as nomeações: «Por mais que eu odeie, custa-me dizer isto...»
00:34
04:40
Chegado a estúdio, Norberto ouve as opiniões implacáveis de Bruna Gomes e Flávio Furtado: e a conversa descamba
00:28
Ariana revela todo o pânico por detrás do segredo «Fugi da Guerra»: «Eu olhava para o céu e só via mísseis»
23:35
O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata
23:35
06:08
Ricardo João atribuiu adjetivos ao triângulo amoroso e deixa o estúdio a rir: «Escorpião!»
23:35
06:08
Ricardo João faz pergunta indiscreta a Cristina Ferreira e leva resposta inesperada: «Namorei muito pouco»
23:34
06:08
Cristina Ferreira e Ricardo João protagonizam momento hilariante no ‘consultório’: «Só ajudo a malta a ser feliz»
23:25
03:36
Hilariante: Ricardo João é apelidado de 'poeta' por Cristina Ferreira e estas são as imagens que o vão deixar a rir às gargalhadas
23:20
01:52
Hilariante: Luzia descobre segredo de Norberto e deixa o estúdio inteiro a rir às gargalhadas
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Diogo faz revelação inesperada sobre o futuro com Ariana fora da casa: «Dou-lhe metade do prémio se...»
Hoje às 00:49
Última Hora! Eva diz que vai nomear Diogo no futuro e deixa promessa: «Se tu saíres...»
Hoje às 00:43
Furiosa, Eva põe Diogo em cheque durante as nomeações: «Por mais que eu odeie, custa-me dizer isto...»
Hoje às 00:42
Chegado a estúdio, Norberto ouve as opiniões implacáveis de Bruna Gomes e Flávio Furtado: e a conversa descamba
Hoje às 00:34
Ariana revela todo o pânico por detrás do segredo «Fugi da Guerra»: «Eu olhava para o céu e só via mísseis»
Hoje às 00:28
Noite de dupla expulsão! A casa perdeu dois concorrentes na Gala mais fervorosa de sempre
Hoje às 00:10
Mais Vistos
O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata
Ontem às 23:35
Notícias
Ariana revela todo o pânico por detrás do segredo «Fugi da Guerra»: «Eu olhava para o céu e só via mísseis»
Hoje às 00:28
Noite de dupla expulsão! A casa perdeu dois concorrentes na Gala mais fervorosa de sempre
Hoje às 00:10
O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata
Ontem às 23:35
Opinião
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»
2 abr, 09:11
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»
1 abr, 19:16
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»
1 abr, 19:16
EXCLUSIVOS
02:25
Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
2 abr, 18:15
02:23
Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!
1 abr, 19:53
01:07
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
31 mar, 19:52
02:03
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
30 mar, 19:16
FORA DA CASA
Filhos já estão nos planos? Bárbara Parada não deixa dúvidas e já está a 'treinar' para o futuro
Ontem às 19:49
Nomeações surpreendentes, dupla expulsão e conflitos por resolver: Prepare-se para uma gala 'explosiva'
Ontem às 18:46
Venceu um reality show e encontrou o amor na casa. Mas tudo mudou: «A vida não está a correr como eu tinha planeado»
Ontem às 18:39
TVI Reality
01:53
«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo
4 abr, 01:20
Outros Sites
Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!
Ontem às 16:54
selfie