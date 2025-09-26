Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Ao Minuto

12:38
Em lágrimas, Marisa Susana atira: «É muito fácil apontar o dedo a uma pessoa que não teve tantos estudos como outros» - Big Brother
02:34

Em lágrimas, Marisa Susana atira: «É muito fácil apontar o dedo a uma pessoa que não teve tantos estudos como outros»

12:33
Fábio emociona Marisa Susana com forte abraço e pedido de desculpa - Big Brother
03:12

Fábio emociona Marisa Susana com forte abraço e pedido de desculpa

12:30
Marisa Susana não contém as lágrimas e emociona a casa em momento de partilha - Big Brother
04:53

Marisa Susana não contém as lágrimas e emociona a casa em momento de partilha

12:25
Personalidade de Sandro não passa despercebida e divide opiniões na casa - Big Brother
12:39

Personalidade de Sandro não passa despercebida e divide opiniões na casa

12:16
Sandro dá a sua opinião em relação a Leandro: «És um pouco incoerente» - Big Brother
14:21

Sandro dá a sua opinião em relação a Leandro: «És um pouco incoerente»

12:00
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story - Big Brother

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

11:52
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto - Big Brother

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

11:50
Opinião de Sandro gera controvérsia na casa. E há vozes que se fazem ouvir - Big Brother
05:37

Opinião de Sandro gera controvérsia na casa. E há vozes que se fazem ouvir

11:45
A não perder: Joana emociona-se ao partilhar algo inédito sobre si - Big Brother
07:03

A não perder: Joana emociona-se ao partilhar algo inédito sobre si

11:39
Vera aproveita dinâmica para mandar boca: «Há pessoas que não merecem mais oportunidades» - Big Brother
07:57

Vera aproveita dinâmica para mandar boca: «Há pessoas que não merecem mais oportunidades»

11:26
Liliana e Leandro em discussão sem fim: «Porque é que estás com esse pé atrás de mim?» - Big Brother
06:31

Liliana e Leandro em discussão sem fim: «Porque é que estás com esse pé atrás de mim?»

11:12
Liliana em discussão acesa com Leandro: «Estás a fazer uma tempestade num copo de água» - Big Brother
02:39

Liliana em discussão acesa com Leandro: «Estás a fazer uma tempestade num copo de água»

10:48
Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico» - Big Brother
03:33

Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico»

10:44
Vera sobre Dylan: «Tem que ir com calma (…) não vou deixar que queimem a minha imagem» - Big Brother
08:07

Vera sobre Dylan: «Tem que ir com calma (…) não vou deixar que queimem a minha imagem»

10:37
Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora» - Big Brother
04:31

Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora»

09:07
A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story - Big Brother

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

09:05
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias - Big Brother

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

02:51
Inês sobre interesse de Vera: «Tenho levado na brincadeira, mas não quero que passe uma ideia errada» - Big Brother
04:42

Inês sobre interesse de Vera: «Tenho levado na brincadeira, mas não quero que passe uma ideia errada»

02:42
Dylan está decidido: «Vou confrontar a Vera porque quero saber se é verdade» - Big Brother
02:15

Dylan está decidido: «Vou confrontar a Vera porque quero saber se é verdade»

02:25
Marisa Susana avisa Leandro: «Tens de confrontar o Rui» - Big Brother
08:11

Marisa Susana avisa Leandro: «Tens de confrontar o Rui»

01:23
Roupa de Leandro é roubada mesmo à frente do seu nariz. E o ‘ladrão’ é o mais improvável de sempre - Big Brother
02:57

Roupa de Leandro é roubada mesmo à frente do seu nariz. E o ‘ladrão’ é o mais improvável de sempre

00:45
Rui confronta Ana Cristina com as limpezas. Vera intervém aos gritos e o caos instala-se - Big Brother
03:29

Rui confronta Ana Cristina com as limpezas. Vera intervém aos gritos e o caos instala-se

00:35
A ferver! Ana Cristina manda calar Joana e o que se segue é do mais tenso que há - Big Brother
03:33

A ferver! Ana Cristina manda calar Joana e o que se segue é do mais tenso que há

00:10
Clima a aquecer! Fábio derrete Liliana com elogios: «Gosto de te ver assim com o cabelo» - Big Brother
02:00

Clima a aquecer! Fábio derrete Liliana com elogios: «Gosto de te ver assim com o cabelo»

23:40
Sandro explica o motivo de querer juntar Liliana e Fábio. Mas é criticado - Big Brother
05:03

Sandro explica o motivo de querer juntar Liliana e Fábio. Mas é criticado

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

  • Secret Story
  • Há 3h e 39min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias - Big Brother
Marisa Pires e Pedro Jorge são casados, têm dois filhos e entraram na Casa dos Segredos com a difícil tarefa de manter a relação em segredo.

Marisa Pires e Pedro Jorge surpreenderam ao entrar na mais recente edição de Secret Story – Casa dos Segredos com uma missão desafiante: manter em segredo o casamento e a vida em comum que partilham fora da casa. O casal, que tem dois filhos, foi obrigado a esconder dos colegas uma parte essencial da sua história, acrescentando emoção e mistério ao jogo.

Muito antes da participação no reality show, ambos já dividiam com os seguidores nas redes sociais vários registos da relação. Nas suas contas de Instagram, podiam ver-se fotografias de momentos de grande cumplicidade e etapas marcantes, incluindo o nascimento dos filhos. Agora, reunimos numa galeria algumas dessas imagens que ajudam a contar a trajetória deste amor.

Temas: Marisa Pires Pedro Jorge

Mais Fotos

Imperdível: Todas as imagens da casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Imperdível: Todas as imagens da casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Há 1h e 59min
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Ontem às 21:02
É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana

É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana

Ontem às 16:49
Lembra-se de Petra do SS3? Está muito diferente e já é mãe de gémeas. As fotos inéditas dela e das bebés

Lembra-se de Petra do SS3? Está muito diferente e já é mãe de gémeas. As fotos inéditas dela e das bebés

Ontem às 10:29
As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

24 set, 17:34
Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

24 set, 16:14
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
01:33

Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si

Ontem às 23:17
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Há 3h e 39min
A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

Há 3h e 37min
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Há 52 min
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

21 set, 22:23
Ver Mais

Notícias

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Há 44 min
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Há 52 min
Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Há 2h e 44min
Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

Há 3h e 0min
A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

Há 3h e 37min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Há 44 min
Imperdível: Todas as imagens da casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Imperdível: Todas as imagens da casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Há 1h e 59min
Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Há 2h e 44min
Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

Maria Botelho Moniz leva o filho ao local onde foi muito feliz há duas semanas

Há 3h e 0min
A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

Há 3h e 37min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Há 28 min
João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Ontem às 16:58
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Ontem às 15:54
O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

O que foi mais difícil de gerir após sair do "Big Brother"? Kina não deixa nada por dizer!

Ontem às 10:43
É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

24 set, 17:58
Ver Mais Outros Sites