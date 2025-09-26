Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Marisa Pires e Pedro Jorge são casados, têm dois filhos e entraram na Casa dos Segredos com a difícil tarefa de manter a relação em segredo.

Marisa Pires e Pedro Jorge surpreenderam ao entrar na mais recente edição de Secret Story – Casa dos Segredos com uma missão desafiante: manter em segredo o casamento e a vida em comum que partilham fora da casa. O casal, que tem dois filhos, foi obrigado a esconder dos colegas uma parte essencial da sua história, acrescentando emoção e mistério ao jogo.

Muito antes da participação no reality show, ambos já dividiam com os seguidores nas redes sociais vários registos da relação. Nas suas contas de Instagram, podiam ver-se fotografias de momentos de grande cumplicidade e etapas marcantes, incluindo o nascimento dos filhos. Agora, reunimos numa galeria algumas dessas imagens que ajudam a contar a trajetória deste amor.