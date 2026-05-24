Pela primeira vez a pisar uma passerelle, Maria Botelho Moniz soma elogios no desfile da Fátima Lopes

Uma estreia improvável e cheia de glamour. Reunimos as melhores imagens da noite em que Maria Botelho Moniz brilhou na passerelle de Fátima Lopes.

Maria Botelho Moniz viveu uma noite memorável ao estrear-se nas passerelles pela mão de Fátima Lopes. A apresentadora da TVI surpreendeu ao encerrar o desfile de apresentação da nova coleção da estilista portuguesa, num momento que não passou despercebido e que ficou registado em imagens únicas.

Entre a elegância do look escolhido e a emoção visível no rosto, a noite foi especial. Dos bastidores à passagem pela passerelle, reunimos as melhores fotografias desta estreia inesperada, que mostram Maria Botelho Moniz num registo diferente daquele a que habituou o público.

As imagens captadas revelam não só o brilho do evento, mas também a cumplicidade entre a apresentadora e Fátima Lopes. Uma estreia marcante que conquistou aplausos e que pode agora recordar através da nossa galeria exclusiva.