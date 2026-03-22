«Poderosa»: Cristina Ferreira arrasa em vestido de cortar a respiração. Veja as fotos do look que está a dar que falar

Cristina Ferreira voltou a marcar pela elegância na gala deste domingo do Secret Story.

Cristina Ferreira voltou a arrasar com um vestido de um tom sóbrio mas marcante. Para conduzir a gala deste domingo, dia 22 de março, do Secret Story, a apresentadora surgiu num vestido justo e de linhas simples, mas com um detalhes que fazem toda a diferença.

As costas abertas e a fenda subida transformaram um look sóbrio num visual ousado, equilibrando elegância e impacto sem recorrer a excessos. Os acessórios discretos e o styling minimalista completaram uma aposta certeira para o ecrã.

Não é a primeira vez que Cristina Ferreira opta por esta fórmula nas galas: peças elegantes, detalhes marcantes e uma silhueta perfeita.