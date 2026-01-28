Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Será que ainda se lembra de todas as mulheres que venceram reality shows em Portugal? Recorde todas na galeria de fotos que preparámos para si.

Ao longo das últimas duas décadas, a TVI foi palco dos mais marcantes reality shows do País, e de alguns deles sagraram-se vencedoras grandes mulheres que ainda hoje estão na memória do público.

A primeira mulher a vencer um reality show em Portugal foi Catarina Cabral, que ganhou o Big Brother 3, mas depois dela seguiram-se várias, entre elas Sofia Sousa, Érica Silva, Bruna Gomes, Cátia Palhinha, Kelly Medeiros, Elisabete Moutinho e Jéssica Vieira.

Mas algumas delas foram verdadeiras revelações, e nada fazia prever que ganhariam as edições em que participaram. Em formatos em que se destacam as grandes personalidades, os grandes jogadores e também os mais polémicos e controversos, Carolina Aranda, Soraia Moreira e Zena Pacheco foram, provavelmente, as vencedoras mais pacíficas dos realities em que participaram, mas conquistaram o coração do público com a sensatez, a calma e a perspicácia que tão bem as caracteriza.

Além desses casos, a vitória de Elisabete Moutinho, no Secret Story 5, foi provavelmente uma das mais inesperadas. Todos acreditavam que Bruno Savate poderia ser o grande vencedor daquela edição, mas a então namorada 'roubou-lhe' o lugar e conquistou o primeiro lugar (e um cheque chorudo).