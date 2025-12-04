Pura sensualidade: as imagens inéditas de Fábio antes de entrar na casa

Antes de entrar na casa, Fábio já tinha construído uma presença marcante nas redes sociais, onde se destacava pelas imagens de forte sensualidade e pela rotina física exigente. Entre poses trabalhadas, close-ups e fotografias que valorizam o seu físico tonificado, o concorrente mostrava confiança e domínio da sua imagem pública.
Para além do lado mais sensual e atlético, Fábio também partilhava momentos de descontração através de sessões de massagem, mostrando um cuidado constante com o corpo e o bem-estar.