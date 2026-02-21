Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

Filipe Delgado é o terceiro classificado da grande final da 1ª Companhia. O recruta foi recebido em estúdio com uma onda de amor e aplausos. E ficou em choque ao perceber que é um grande sucesso.
Emocionada, Maria Botelho Moniz contextualizou Filipe Delgado sobre o que se passa cá fora. Filipe Delgado tem a agenda cheia de concertos, está no coração dos portugueses, era um dos candidatos à vitória e tem milhares de seguidores nas redes sociais.
Com olhos rasos de lágrimas e voz a tremer, Maria Botelho Moniz dedicou palavras de apoio a Filipe Delgado. O momento fica para a história dos reality shows.
Filipe Delgado também emocionou o público quando correu para os braços do marido e lhe deu o primeiro beijo, após semanas de muitas saudades.
Percorra a galeria e veja as imagens deste momento histórico.