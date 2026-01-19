Quase outra pessoa: Veja como era Sandrina Pratas em 2016

Sandrina Pratas partilhou nas redes sociais fotografias de 2016. A vida da cabeleireira deu muitas voltas, veja como está diferente.

Sandrina Pratas fez uma partilha que chocou todos. Nas redes sociais, a ex concorrente do Big Brother surpreendeu os seguidores com imagens do ano de 2016 e com uma partilha emotiva.

O ano de 2016 foi muito importante para Sandrina, viveu momentos que marcam a sua vida até hoje, como o curso de cabeleira. Contudo, partilhou também que foi um ano que exigiu dela muita força para suportar situações menos positivas.

10 anos depois, já com a vida orientada e com uma filha, Sandrina mostra-se mais feliz do que nunca.