Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Diogo Semedo reapareceu na televisão quase 10 anos depois da Casa dos Segredos 6 e está irreconhecível! Veja a transformação do ex-concorrente.

Foi em 2016 que Diogo Semedo conquistou os portugueses com o seu jeito calmo, sotaque alentejano e o segredo “Sou campeão nacional de atletismo”. Tinha apenas 19 anos quando entrou na Casa dos Segredos 6 e alcançou o segundo lugar, numa edição vencida por Helena Isabel.

Desde então, manteve-se longe dos holofotes... até agora. Diogo voltou à televisão no programa Dois às 10, onde surpreendeu com um visual bem diferente. Aos 28 anos, vive atualmente em Madrid e mostrou estar mais maduro, confiante e transformado, com uma forma física de fazer inveja!

