Que calor! As fotos de Cristiana Jesus que estão a fazer subir a temperatura no carnaval do Rio de Janeiro. E há um detalhe que faz a diferença

Cristiana Jesus está a arrasar no Brasil com fotografias ousadas e sensuais, enquanto visita cidades de sonho como Rio de Janeiro e Búzios. Detalhe que todos falam! O detalhe que tem atraído atenção é o seu look, veja aqui em pormenor!

Cristiana Jesus, ex-concorrente da Casa dos Segredos, tem conquistado tudo e todos com as suas fotografias ousadas e cheias de sensualidade, enquanto desfruta das suas férias no Brasil.

A influenciadora digital tem partilhado momentos de pura diversão e felicidade no país mais caloroso do mundo: «Dia 3 no Rio! Quem de vocês já esteve aqui? Que energia é essa?»

Durante a sua estadia no país tropical, Cristiana tem visitado várias cidades icônicas, como Rio de Janeiro e Angra dos Reis, e não hesitou em exibir as suas melhores poses à beira-mar.

Porém, um detalhe tem atraído ainda mais a atenção de todos: a sua escolha de look, um bikini e uma t-shirt com as cores do Rio de Janeiro e a inscrição «Brasil», que não passaram despercebidos aos seus fãs.

As fotografias de Cristiana têm gerado muitos elogios, com os seguidores a destacarem a sua sensualidade e confiança. A ex-concorrente tem mostrado, mais uma vez, o seu lado ousado e destemido!

Veja agora as imagens escaldantes de Cristiana Jesus na nossa galeria e apaixone-se pelo seu charme irrepreensível!