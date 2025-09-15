Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Bruno Simão, um dos concorrentes do Secret Story 9, não passou despercebido: é irmão de David Simão, jogador e capitão do Arouca, adicionando um toque de curiosidade ligada ao futebol português à nova edição do programa.
O Secret Story 9 começou na noite deste domingo, 14 de setembro, e já há concorrentes a gerar curiosidade entre os fãs. Um dos que mais chamou a atenção foi Bruno, irmão de David Simão, capitão do Arouca e figura conhecida do futebol português.
Bruno, de 40 anos e natural de Cascais, é ex-jogador profissional de futebol. Começou a carreira nas camadas jovens do Benfica e chegou a defrontar Cristiano Ronaldo. Passou por vários clubes na Europa, mas admite que não atingiu o topo devido à falta de disciplina.
O irmão mais novo, David Simão, mantém-se ativo no futebol profissional. Também formado no Benfica, passou por clubes como Paços de Ferreira, Marítimo, AEK Atenas (Grécia) e CSKA Sófia (Bulgária), antes de regressar a Portugal, onde atualmente joga pelo Arouca.
