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Quem é a nova namorada de Diogo Bordin? Fotografias ousadas captam atenção nas redes sociais

Quem é a nova namorada de Diogo Bordin? Fotografias ousadas captam atenção nas redes sociais - Big Brother
Leah Wolf, a nova namorada de Diogo Bordin, está a chamar a atenção nas redes sociais. Entre fotografias em biquíni, soma cada vez mais seguidores.

Leah Wolf, a nova companheira de Diogo Bordin, começa a tem bastante destaque nas redes sociais, com mais de 37 mil seguidores no instagram.

A designer e restauradora norte-americana partilha regularmente conteúdos sobre a sua vida em Itália, país para onde se mudou depois de deixar os Estados Unidos.

Nas últimas publicações, Leah mostrou-se em vários registos descontraídos e sensuais, com fotografias em biquíni que rapidamente captaram a atenção dos seguidores. As imagens, marcadas por cenários de verão e momentos à beira-mar, têm recebido centenas de reações e elogios.

Mas o conteúdo da norte-americana vai muito além das fotografias mais ousadas. Leah Wolf tem vindo a criar uma comunidade online focada no tema da emigração e da mudança de vida para Itália, partilhando experiências pessoais, diferenças culturais e até dicas sobre o custo de vida. E Diogo faz parte do processo com a namorada, surgindo em vídeos ao lado da mesma.

Segundo a própria, uma das grandes razões para trocar os Estados Unidos por Itália esteve relacionada precisamente com a qualidade de vida e as despesas mais reduzidas. Em vários vídeos publicados no Instagram, Leah explica que viver em território italiano lhe permitiu ter uma rotina mais equilibrada e financeiramente mais acessível.

Reality em direto?
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A relação com Diogo Bordin foi assumida recentemente pelo modelo brasileiro, que confirmou à TV Guia que os dois estão juntos há cerca de um mês. Apesar da distância entre Portugal e Itália, o ex-concorrente da TVI garantiu que pretende continuar a trabalhar nos dois países.

Temas: Diogo Bordin

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