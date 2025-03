Quem é Lucas Santos? Conheça o 'tigrão' que roubou o coração de Sandrina Pratas

Conheça o homem que roubou o coração de Sandrina Pratas.

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother e do Secret Story - Desafio Final, casou-se com Lucas Santos em junho de 2024.

Dessa relação nasceu uma filha, a pequena Ariel , que faz dois anos em julho deste ano.

Mas quem é afinal, Lucas Santos? No Instagram identifica-se como sendo pai da Ariel e marido da Sandrina, mas há mais a saber sobre ele.

O 'tigrão', como é carinhosamente tratado por Sandrina Pratas, é natural do Brasil, mas vive atualmente em Portugal e já foi jogador de futebol.

