A TVI celebrou o seu 32º aniversário. Descubra quem foram as caras conhecidas que se sentaram na mesa de Cristina Ferreira.

No dia 22 de fevereiro de 2025, o salão Preto e Prata no Casino Estoril abriu as suas portas para celebrar o 32º aniversário da TVI. Uma noite de emoção e surpresas.

Percorra a galeria que preparámos para si e descubra quem foram as caras conhecidas que se sentaram na mesma mesa que a diretora de ficção e entretenimento.