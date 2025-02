Reality shows para todas as idades: Acima dos 40, eles mostram que ainda sabem jogar!

Entre «Big Brother», «Secret Story» e até «Perdidos na Tribo», recordamos alguns concorrentes que deram que falar.

Os reality shows há muito deixaram de ser um palco exclusivo para os mais jovens. Cada vez mais, concorrentes com mais de 40 anos entram no jogo e demonstram que a experiência pode ser um trunfo valioso. Seja pela maturidade, pela capacidade estratégica ou pela autenticidade, estes participantes desafiam estereótipos e conquistam o público, muitas vezes superando rivais bem mais novos. Nesta galeria, recordamos Teresa Silva, Ana Morina, Ana Barbosa, Felicidade Sá, Nuno Homem de Sá, Pedro Fonseca e Bruno de Carvalho, que participaram no Big Brother e Secret Story. Relembramos ainda a mítica participação de Io Appolloni no Perdidos na Tribo.