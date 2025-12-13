Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

Consegue adivinhar quem é? Vânia Sá partilhou fotografias antigas com a mãe, Felicidade Sá, onde ambas surgem irreconhecíveis.

Vânia Sá recorreu às redes sociais para celebrar o aniversário da mãe, Felicidade Sá, com uma partilha especial. A empresária e ex-concorrente de reality shows publicou fotografias antigas onde ambas surgem irreconhecíveis.

Na legenda da publicação, feita no dia de aniversário da mãe, Vânia Sá escreveu: «Parabéns, mãe! Hoje não celebramos só o teu aniversário… celebramos também a chegada do teu novo papel mais doce: vais ser avó. Que privilégio é ver-te transformar esse amor gigante que sempre tiveste por mim, agora multiplicado para a minha bebé.»

A empresária deixou ainda uma mensagem emotiva: «Obrigada por seres o meu colo, a minha força e a minha referência. Agora, vais ser também o colo mais quentinho da nossa pequenina. Que este novo ciclo te traga ainda mais alegria, saúde e momentos que te enchem o coração. Parabéns, futura avó.»

Recorde-se que Felicidade Sá participou no Big Brother 2021, a mesma edição em que Ana Barbosa se sagrou vencedora. Vânia Sá também já marcou presença em vários reality shows da TVI.