Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Ao Minuto

22:41
Ana arrasa Lídia: «És uma miúda muito influenciável» - Big Brother
10:02

Ana arrasa Lídia: «És uma miúda muito influenciável»

22:26
Joana passa-se, vira costas e abandona discussão com os colegas: «Não vale a pena estar aqui a bater na mesma tecla» - Big Brother
05:53

Joana passa-se, vira costas e abandona discussão com os colegas: «Não vale a pena estar aqui a bater na mesma tecla»

22:25
Caos na hora de jantar por causa de atitudes de Lídia! Saiba o que está a acontecer - Big Brother
18:30

Caos na hora de jantar por causa de atitudes de Lídia! Saiba o que está a acontecer

22:05
Lídia para Joana: «Falhei contigo, não há desculpa» - Big Brother
08:28

Lídia para Joana: «Falhei contigo, não há desculpa»

22:00
Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...» - Big Brother
05:08

Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...»

21:48
Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal» - Big Brother
11:18

Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»

21:36
Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?» - Big Brother
07:15

Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?»

19:56
Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer - Big Brother
02:14

Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer

19:55
Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora - Big Brother
03:23

Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora

19:54
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns» - Big Brother
02:45

Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»

19:51
Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero» - Big Brother
01:50

Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero»

19:40
Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha» - Big Brother
04:55

Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha»

19:33
Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa» - Big Brother
03:54

Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa»

19:33
Marisa Susana regressa à casa depois de ter deixado os colegas exaltados - Big Brother
03:10

Marisa Susana regressa à casa depois de ter deixado os colegas exaltados

18:58
Francisco Monteiro arrasa Liliana: «Acho isso uma vergonha» - Big Brother
02:34

Francisco Monteiro arrasa Liliana: «Acho isso uma vergonha»

18:53
A sentir-se atraída por Fábio e com noivo cá fora, Liliana desaba em lágrimas - Big Brother
03:42

A sentir-se atraída por Fábio e com noivo cá fora, Liliana desaba em lágrimas

18:52
No meio de um triângulo amoroso, Liliana desaba: «Sinto-me muito estranha» - Big Brother
03:10

No meio de um triângulo amoroso, Liliana desaba: «Sinto-me muito estranha»

18:40
Liliana faz revelação sobre um colega: «Foi um pessoa que me desiludiu» - Big Brother
04:05

Liliana faz revelação sobre um colega: «Foi um pessoa que me desiludiu»

18:39
Vera: «Vou sentir ciúmes de uma Ana Cristina porque razão?» - Big Brother
03:03

Vera: «Vou sentir ciúmes de uma Ana Cristina porque razão?»

18:25
Concorrentes riem à gargalhada com resposta de Rui a Vera - Big Brother
03:36

Concorrentes riem à gargalhada com resposta de Rui a Vera

18:13
Inês confronta Vera depois de aproximação: «Quero entender o que se passa na tua cabeça» - Big Brother
06:23

Inês confronta Vera depois de aproximação: «Quero entender o que se passa na tua cabeça»

17:52
Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite» - Big Brother
01:48

Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite»

17:43
Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí» - Big Brother
13:44

Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí»

17:23
Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui» - Big Brother
03:37

Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui»

16:50
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação - Big Brother

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

  • Secret Story
  • Há 3h e 40min
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente - Big Brother
Sandra Costa, a inesquecível “Sandrinha” da Casa dos Segredos 3, entrou na casa em 2012 e conquistou os portugueses com a sua boa disposição. Treze anos depois, a ex-concorrente está casada, é mãe de dois filhos e apresenta uma transformação surpreendente que deixou os fãs de boca aberta.

Já passaram cerca de 13 anos desde que Sandra Costa, carinhosamente conhecida como Sandrinha, entrou na Casa dos Segredos 3, em 2012. Na altura, com apenas 22 anos, conquistou o público com a sua boa disposição e espírito divertido. Mas por detrás do sorriso, escondia um segredo que deixou todos em choque: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos».

Na casa mais vigiada do país, Sandra explicou a dura realidade da sua infância marcada por dificuldades económicas. «Nós somos muitos irmãos. Éramos sete, eu fui a última, a casa era muito pequena, vivíamos do que a terra nos dava. A casa só tinha três quartos: um dos meus pais, outro com duas camas onde dormiam os meus irmãos e o outro das minhas irmãs. Só que o quarto das minhas irmãs nem luz tinha. (…) Sempre que chovia tínhamos de pôr uma bacia para segurar os pingos», recordou na altura.

A participação no reality show mudou por completo a sua vida. Desde então, Sandrinha construiu um novo caminho longe da televisão: abriu um negócio de roupa, casou e tornou-se mãe de duas crianças.

Hoje, surpreende os fãs com uma das transformações mais radicais que já se viu entre ex-concorrentes de reality shows em Portugal. A antiga jovem loira é agora morena, com um estilo muito diferente daquele que apresentou no programa, e mostra-se mais confiante e realizada do que nunca.

Percorra agora a galeria e veja como está agora Sandrinha, a concorrente que marcou a terceira edição da Casa dos Segredos.

Temas: Sandra Costa

