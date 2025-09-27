Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Já passaram cerca de 13 anos desde que Sandra Costa, carinhosamente conhecida como Sandrinha, entrou na Casa dos Segredos 3, em 2012. Na altura, com apenas 22 anos, conquistou o público com a sua boa disposição e espírito divertido. Mas por detrás do sorriso, escondia um segredo que deixou todos em choque: «Dormi com os meus pais até aos 16 anos».
Na casa mais vigiada do país, Sandra explicou a dura realidade da sua infância marcada por dificuldades económicas. «Nós somos muitos irmãos. Éramos sete, eu fui a última, a casa era muito pequena, vivíamos do que a terra nos dava. A casa só tinha três quartos: um dos meus pais, outro com duas camas onde dormiam os meus irmãos e o outro das minhas irmãs. Só que o quarto das minhas irmãs nem luz tinha. (…) Sempre que chovia tínhamos de pôr uma bacia para segurar os pingos», recordou na altura.
A participação no reality show mudou por completo a sua vida. Desde então, Sandrinha construiu um novo caminho longe da televisão: abriu um negócio de roupa, casou e tornou-se mãe de duas crianças.
Hoje, surpreende os fãs com uma das transformações mais radicais que já se viu entre ex-concorrentes de reality shows em Portugal. A antiga jovem loira é agora morena, com um estilo muito diferente daquele que apresentou no programa, e mostra-se mais confiante e realizada do que nunca.
