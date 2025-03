Renata Reis exibe biquíni revelador e um detalhe rouba todas as atenções

Renata Reis está a viver dias de sonho em Cabo Verde com companhia muito especial, mas há um detalhe nas suas partilhas que não passou despercebido.

Bikini arrasador : Renata Reis deslumbra em Cabo Verde com um biquíni ousado, mas é um detalhe inesperado que está a dar que falar!

Viagem romântica: A ex-concorrente do Secret Story partilhou momentos da viagem romântica, mas foi um pormenor no seu look que captou todas as atenções.

Renata Reis, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8, tem dado que falar com a sua mais recente viagem romântica. A ex-concorrente embarcou numa escapadinha romântica para Cabo Verde, mais precisamente para a ilha do Sal, ao lado do namorado Maycon Douglas, também ex-concorrente do Secret Story- Casa dos Segredos

Nas redes sociais, Renata reis tem partilhado momentos inesquecíveis desta viagem paradisíaca, mas foi uma foto em particular que captou todas as atenções.

A ex-concorrente exibiu a sua silhueta invejável num biquíni que deixou os seguidores rendidos: «Cabo Verde com o biquíni mais bonito que poderia ter escolhido» escreveu na legenda da publicação.

Os elogios não tardaram a chegar, com os fãs a encherem a caixa de comentários com palavras como «Simplesmente deslumbrante», «Maravilhosa!» entre outros.

Além do registo sensual, o casal tem aproveitado para explorar as praias paradisíacas e desfrutar da cultura local!

