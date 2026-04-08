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Revelação do segredo de Jéssica abala todos! Veja as reações insólitas

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A revelação do segredo de Jéssica marcou um dos momentos mais intensos desta edição. Ana carregou no botão com um buzz gratuito e acertou, levando a concorrente às lágrimas.

A casa do Secret Story 10 ficou em choque com a descoberta do segredo de Jéssica: «Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu». O momento gerou uma onda de emoção, com os colegas a abraçarem a concorrente num gesto de apoio.

Visivelmente abalada, Jéssica contou que perdeu a mãe ainda em criança, vítima de uma embolia pulmonar, e que, nesse dia, ficou sozinha, sem o apoio do pai. Acabou por ser acolhida por uma pessoa fora da família, que viria a tornar-se a sua maior referência.

Um desabafo doloroso que deixou toda a casa em lágrimas. Percorra a galeria e veja todas as reações.

Temas: Jéssica Ana

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