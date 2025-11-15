Reveladas novas imagens do dia em que Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa

Daniel Gregório partilhou imagens do mesmo dia em que terá traído Liliana Filipa.

A notícia já saiu há uns dias, mas todos ainda falam da alegada traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa. Recentemente, saíram novas imagens desse dia, partilhadas pelo próprio Daniel.

«Felicidade para mim é isto, pura adrenalina 🏁🏍️», escreveu o ex-concorrente no Instagram, onde partilhou fotografias no MotoGP, com o irmão Bruno Gregório.

O próprio Bruno também partilhou um vídeo do mesmo dia: «Experiência de uma vida. O fim não mente», escreveu no vídeo, onde se mostra com Daniel, horas antes da alegada traição, que terá acontecido nessa noite numa discoteca do Algarve.

