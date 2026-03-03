«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Um lado nunca antes visto do Instrutor-Chefe da 1ª Companhia.

Filipe Delgado mostrou imagens nunca antes vistas do Instrutor-Chefe da 1ª Companhia, Rodrigo Joaquim, conhecido pelo seu semblante sério.

«Malta o instrutor Chefe Joaquim, ri e faz fixes 😂👍», começou por referir o ex-concorrente, numa partilha divertida dos dois no Instagram.

Filipe Delgado aproveitou também para se declarar ao militar: «Tinha um semblante de quem reprovava fácil… mas o timing certo de um comediante profissional».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens inéditas.

