«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

12:06
Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias
01:52

Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias

11:48
Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo
01:32

Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo

11:48
Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

11:45
Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

11:44
Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa
03:21

Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa

11:24
Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso
01:58

Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso

11:20
Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas
01:46

Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas

11:09
«És tão falso»: Diana Dora atira farpa a Ricardo João e o motivo é hilariante
02:07

«És tão falso»: Diana Dora atira farpa a Ricardo João e o motivo é hilariante

10:27
Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»
01:05

Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»

10:18
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

10:06
«Foi a primeira noite em que...»: Sara reúne todos na sala para deixar aviso
02:20

«Foi a primeira noite em que...»: Sara reúne todos na sala para deixar aviso

10:06
Casa acorda com nova dinâmica! Sara propõe desafio hilariante a todos os concorrentes
02:20

Casa acorda com nova dinâmica! Sara propõe desafio hilariante a todos os concorrentes

01:32
Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»
03:41

Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»

01:24
Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz
01:54

Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz

01:20
Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»
04:04

Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»

01:14
Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»
02:09

Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»

01:09
«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina
02:53

«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina

00:38
Eva e Ariana intrigadas com um quadro da casa: e apontam para teoria de segredo mirabolante
01:05

Eva e Ariana intrigadas com um quadro da casa: e apontam para teoria de segredo mirabolante

00:03
Hugo mostra-se desolado após nomeação direta: «Prefiro levar agora as duras e aprender»
03:50

Hugo mostra-se desolado após nomeação direta: «Prefiro levar agora as duras e aprender»

23:40
Tiago desabafa sobre atritos com Ariana: «Não estou a conseguir...»
02:48

Tiago desabafa sobre atritos com Ariana: «Não estou a conseguir...»

23:03
Concorrentes com medo das nomeações: «Até podes ser expulso amanhã»
02:22

Concorrentes com medo das nomeações: «Até podes ser expulso amanhã»

23:01
Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

22:47
Ariana e Diogo arrasam postura e «incoerência» de Tiago: «Paz? Onde é que está a paz ali?»
03:49

Ariana e Diogo arrasam postura e «incoerência» de Tiago: «Paz? Onde é que está a paz ali?»

22:44
Hugo reage a sanção dada pela Voz e recebe apoio por parte dos colegas: «Se fosse eu...»
03:25

Hugo reage a sanção dada pela Voz e recebe apoio por parte dos colegas: «Se fosse eu...»

22:26
Escolhas feitas: estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
02:39

Escolhas feitas: estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo

«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado
Um lado nunca antes visto do Instrutor-Chefe da 1ª Companhia.

Filipe Delgado mostrou imagens nunca antes vistas do Instrutor-Chefe da 1ª Companhia, Rodrigo Joaquim, conhecido pelo seu semblante sério. 

«Malta o instrutor Chefe Joaquim, ri e faz fixes 😂👍», começou por referir o ex-concorrente, numa partilha divertida dos dois no Instagram. 

Filipe Delgado aproveitou também para se declarar ao militar: «Tinha um semblante de quem reprovava fácil… mas o timing certo de um comediante profissional». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens inéditas. 
 

Temas: Instrutor Rodrigo Joaquim Filipe Delgado 1ª Companhia

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Há 51 min
No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

Ontem às 11:16
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Ontem às 09:53
Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

1 mar, 21:56
Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

26 fev, 12:47
Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

26 fev, 11:24
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Há 2h e 18min
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

23 fev, 22:46
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

1 mar, 23:51
Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

Há 48 min
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Há 50 min
Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Há 1h e 27min
Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 2h e 38min
Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Ontem às 23:01
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

Ontem às 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

Ontem às 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Ontem às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Há 1h e 9min
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Há 1h e 9min
Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Ontem às 15:12
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Ontem às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Ontem às 11:26
